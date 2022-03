CoverChorale erblickten 2021 das Licht der Welt: Kirchenlieder von Paul Gerhardt, Martin Luther, Friedrich Spee, Johann Crüger und anderen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, zeitlos gesungen wie im Original, aber begleitet u.a. mit Bassgitarre und Schlagzeug. Drei Alben wurden bereits veröffentlicht: CoverChorale 2.1 in der Fastenzeit, CoverChorale J.C zu Pfingsten und CoverChorale A.O im Advent des Jahres 2021.

Die Musikinitiative ConTakt Musik e.V. mit ihren MusikerInnen in Halle/Saale, Magdeburg und dem Harzkreis legen nun nach und veröffentlichen zu Palmsonntag „CoverChorale 2.2“!

Derzeit spielen sie sowohl live und gemeinsam als auch online und in Homework u.a. folgende Songs ein:

- Nun danket alle Gott, Martin Rinckart 1636, EG 321, GL 405,

- Christ ist erstanden, Salzburg 1150, EG99, GL 318,

- Wir wollen alle fröhlich sein, Cyriakus Spangenberg 1568, EG 100, GL 326,

- Was uns die Erde Gutes spendet, Guillaume France 1543, GL 186.

Insbesondere der Song „Nun danket alle Gott“ von Martin Rinckart wird als SlowRock ein Hit. Mit „Wir wollen alle fröhlich sein“ wollen die MusikerInnen mit Beziehung zum Mansfelder Land an den seinerzeit dort wirkenden Kirchenmusiker Cyriakus Spangenberg erinnern.

Die erste - englische - Singleauskopplung ist online bei Spotify, Youtube, Amazon- und Apple-Music sowie I-Tunes erschienen: Bei "Now thank we all our God" wird ordentlich gerockt.

Mit dieser ihrer angekündigten vierten Veröffentlichung bleibt die ökumenische Laieninitiative aus dem Gerhardt-Luther-Land an ihrem ehrgeizigen Ziel dran, bis 2030 möglich viele der Lieder des evangelischen Gesangbuches sowie des katholischen Gotteslobs vertont zu haben.

Pfund der MusikerInnen sind ihre persönlichen Erfahrungen mit der gemeindlichen Singpraxis bekannter Kirchenlieder; und ihre 25jährige Musiziererfahrung von Gospel, Spiritual und Rock sowie Lobpreis, Worship und Neuen Geistlichen Liedern (mit mittlerweile über 20 CDs).

Weitere Informationen siehe www.contakt.de