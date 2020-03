Erfurt (red) - Immer mittwochs, 18 Uhr, spielt der Hermann Gubelt für die Bewohner des Diakonie-Quartiershauses am Erfurter Ringelberg . Dem 71-Jährigen liegt die Musik am Herzen. Herman Gubelt wohnt seit 21 Jahren auf dem Ringelberg und war stets engagiert: Ob Besuchsdienste für die evangelische Kaufmannsgemeinde oder für das Diakonie-Quartiersmanagement als Veranstaltungsmusiker. Mit seiner Posaune musiziert er nun im Innenhof der Walter-Gropius-Str. 45 für die Menschen, deren Bewegungsradius durch die Corona-Pandemie deutlich eingeschränkt ist. Am vergangenen Mittwoch lauschten die zum Teil pflegebedürftigen Bewohner dick angezogen an den Fenstern und auf ihren Balkonen. Befragt man Gubelt nach seiner Motivation,so antwortet er: „Es ist mir wichtig, dass trotz der verordneten Isolation, sich die Mensch nicht alleingelassen fühlen. Mit meinem kleinen Ständchen will ich Zuversicht und Trost spenden.“ Die 82- jährige Bewohnerin Christa Schmidt nutze schnell die Gelegenheit, nahm auf einer Bank Platz, lächelte verschmitzt und wies daraufhin,

dass „man sich ja mit ausreichend Abstand zu zweit treffen könne“ und sang zur Posaune „Bis wir und wiedersehen", den Text eines altes irischen Segensliedes mit.