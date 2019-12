Erfurt (red) - Der Kirchenkreis Erfurt hilft Bildungseinrichtung in Tansania und unterstützt die EKD-Initiative „Wir schicken ein Schiff“. In der Adventssitzung des Erfurter Kreiskirchenrates berichtete Regionalbischof Christian Stawenow über die Partnerschaftsarbeit zwischen der evangelischen Kirche und einer Region im Südwesten Tansanias. Seit Jahren unterstützt der „Matema-Arbeitskreis“ der Propstei Eisenach-Erfurt Projekte in Tansania finanziell und ideell. Der Bau einer Stromleitung zur Bibelschule Matema wurde kürzlich abgeschlossen. „Wir unterstützen langfristig eine Ausbildungseinrichtung, in der 65 junge Menschen einen Beruf erlernen und unter einfachen Bedingungen Theologie studieren“, so Matthias Rein, Senior des Kirchenkreises. Es gehe um die Bekämpfung von Fluchtursachen, damit Menschen eine berufliche Perspektive in ihrer Heimat haben und sich nicht auf die gefährliche Reise nach Europa machen müssen.

Weiter tritt der Kirchenkreis dem Bündnis “United4Rescue“ bei, so der Beschluss des Kreiskirchenrates. Das Bündnis engagiert sich für die Entkriminalisierung der Seenotrettung und für faire Asylverfahren für Bootsflüchtlinge. „Als Christen können wir nicht tatenlos zuschauen, wie Menschen in Not im Mittelmeer ertrinken“, sagte Rein. Gerade mit Blick auf die Weihnachtsbotschaft, in deren Zentrum Liebe und Mitmenschlichkeit stehen, unterstütze der Kirchenkreis das Anliegen des Bündnisses. „Uns ist das Junktim wichtig: Wir helfen Menschen in Afrika vor Ort und retten Menschen in Todesgefahr,“ betonte Matthias Rein, der Vorsitzende des Kreiskirchenrates am Rande der Sitzung.

Dem Kirchenkreis Erfurt gehören 27 470 evangelische Christen in und um Erfurt an. Der Propsteisprengel Eisenach-Erfurt umfasst neben dem Kirchenkreis Erfurt sechs weitere Kirchenkreise und wurde zum 1. Januar 2013 neu gebildet. Er hat seinen Dienstsitz ist Eisenach.