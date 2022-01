Gottesdienste in Thüringen werden auch zukünftig unter den bisher geltenden Maßnahmen des Infektionsschutzes gefeiert. Dies sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitagnachmittag im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Pandemie mit. Dabei begrüßte Ramelow den "achtsamen Umgang der Kirchen" mit dem Infektionsschutz, betonte zugleich aber auch die Eigenständigkeit der Religionsgemeinschaften bei der Konzeption und Umsetzung der Regeln. "Wir mischen uns in innere Angelegenheiten der Kirchen nicht ein", so der Thüringer Ministerpräsident.

Seit dem Ersten Advent des vergangenen Jahres setzt die Teilnahme an Gottesdiensten in Thüringen einen Nachweis über Corona-Impfung, -Genesung oder Test voraus. Die Regelung ist nicht unumstritten, da sie Menschen ohne entsprechenden Nachweis von der Feier ausschließt.

Zwischen 3G und Dreifaltigkeit