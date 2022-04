Matthias Grünert, Kantor der Dresdener Frauenkirche, geht an den Osterfeiertagen auf OrgelFahrt.

Regelmäßig führt ihn sein Weg an Thüringens historische Orgellandschaft.

Fünf OrgelVespern/-konzerte wird der Dresdener Frauenkirchenkantor am 17. und 18. April gestalten.

Ostern - ein fröhliches Fest. Christen feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Natürlich ist auch ein Fest der Familien im Frühling. Ostern – auch ein Fest der Überraschungen.

Der Auftakt dieser musikalischen Reise durch Schlösser und Klöster findet am 17. April 2022, um 17 Uhr, in der Schlosskirche des Residenzschlosses Altenburg statt. Dort befindet sich mit der „Trost Orgel“ eines der bedeutendsten Thüringer Instrumente der Barockzeit. Hier erklingen in der Vesper Werke Johann Sebastian Bachs. Zwei Stunden später lädt Matthias Grünert in die kleine Dorfkirche von Linda bei Weida zu einer musikalischen Reise von Lübeck über Leipzig und Lobenstein ins italienische Bergamo ein.

Am Ostermontag, dem 18. April, folgen drei weitere Konzerte. Zum Auftakt erklingt in der Propsteikirche in Osterfelde im Ortsteil Lissen das Instrument von Friedrich Ladegast. Auch er gehörte zu den bedeutendsten Orgelbauern seiner Zeit. Hier erklingen um 14 Uhr musikalische Kostbarkeiten aus ganz Europa. Um 15.30 Uhr wird in die Klosterkirche St. Mauritius nach Frauenprießnitz eingeladen. An diesem erst 2008 geweihten Instrument mit besonderer Geschichte erklingen nochmals Orgelwerke Johann Sebastian Bachs.

Den Abschluss unserer österlichen Entdeckungsreise bildet das Konzert um 17.30 Uhr an der Silbermann Orgel in der Friedenskirche Ponitz. Lediglich zwei Instrumente Gottfried Silbermanns sind in Thüringen zu finden. Hier taugt als Überschrift „Österliche Barockmusik aus Thüringer Residenzen“.

Am Ostersonntag 2021 nahm Matthias Grünert an dieser Silbermann Orgel einen YouTube Clip (https://youtu.be/lrIZmzCOEAs) auf. Am Ostermontag 2022 wird dieses Werk live erklingen. Ob er die gleiche Registrierung wählt? Es ist Ostern, lassen Sie sich überraschen!

Alle Konzerte sind bei freiem Eintritt für jedermann zugänglich. Um Kollekte wird freundlich am Ausgang gebeten.

Tourenplan:

Ostersonntag 17. April 2022

17 Uhr Altenburg, Residenzschloss, Schlosskirche

19 Uhr Linda bei Weida, Evang. Kirche

Ostermontag 18. April 2022

14 Uhr Osterfelde/ Lissen, Propsteikirche

15.30 Uhr Frauenprießnitz, ehem. Klosterkirche St. Mauritius

17.30 Uhr Ponitz, Friedenskirche