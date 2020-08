Im Geratal, nördlich von Erfurt, sind in den vergangenen Wochen fünf Insektenkirchen entstanden. Sie tragen in den Dörfern Walschleben, Elxleben, Andisleben, Gebesee und Dachwig große Namen wie Sagrada Familia und St. Michel – aber auch St. Bienenstich, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mit. Die etwa mannsgroßen, unter anderem aus Holzlatten und Paletten bestehenden Insektenkirchen seien auch ein Beitrag der Kirchen zur Bundesgartenschau (Buga) vom 23. April bis 10. Oktober 2021.

Damit solle gezeigt werden, wie Umweltschutz ohne großen Aufwand betrieben und aktiv zur Bewahrung der Schöpfung beigetragen werden kann, sagte Gemeindepädagogin Susanne Lazay-Sterzik.

