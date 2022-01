Der Verein FundraisingForum vergibt in diesem Jahr wieder drei Preise für besonders bemerkenswerte Fundraising-Aktionen aus Mitteldeutschland. Der erste Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. Für die Preise zwei und drei sind 500 beziehungsweise 300 Euro vorgesehen. Bewerben können sich gemeinnützige Vereine und Initiativen mit geplanten oder durchgeführten Fundraising-Ideen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen. Einsendeschluss ist der 31. Januar. Aus allen Bewerbungen werden drei Projekte ausgewählt, die sich beim Mitteldeutschen Fundraisingtag am 8. März vorstellen. Die Preisvergabe treffen die Teilnehmenden und alle Interessierten mittels Direktabstimmung. Anmeldungen für den Fundraisingtag sind schon möglich. Weitere Informationen: www.fundraisingforum.de.

„Wir wollen erneut mutige, kreative und nachahmenswerte Fundraising-Aktivitäten würdigen. Es ist uns ein Anliegen, sie an die Öffentlichkeit zu bringen und zu zeigen, dass Fundraising funktioniert und Spaß macht“, sagt Doris Voll vom Verein FundraisingForum. „Dazu gehören auch die kleinen und unspektakulären Fundraising-Aktivitäten, die unser Miteinander reich machen“, so Voll. Sie wirbt für Bewerbungen egal ob eine Aktion geplant sei, an einem interessanten Projekt gearbeitet werde oder ein spannendes Vorhaben bereits erfolgreich zum Abschluss gebracht worden sei.

Der 19. Mitteldeutsche Fundraisingtag soll am 8. März in der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena stattfinden. Zum Programm gehören unter anderem ein Vortrag von Titus Molkenbur von Sea-Watch, zahlreiche Workshops zu Basics und speziellen Themen im Fundraising sowie vier thematische Fachforen. Ein besonderes Highlight findet am 15. März um 16 Uhr statt: Ise Bosch, Enkelin des Industriellen Robert Bosch, wird im Online-Gespräch über die Denkweise von Spendern und Spenderinnen berichten.

Hintergrund:

Mit Hilfe des Fundraisings werden Unterstützer für gemeinnützige Projekte und Organisationen gewonnen. Nicht nur über die Einwerbung von Spendengeldern – es geht auch darum, die Begeisterung und den Gemeinsinn von Menschen zu wecken sowie am Leben zu erhalten. Fundraising versteht sich als „Kunst, Gunst zu gewinnen“. Die Bezeichnung geht auf die englischen Begriffe „fund“ (für Schatz oder Kapital) und „to raise“ (heben oder beschaffen) zurück.