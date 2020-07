Zu einem Gemeindepädagogischen Tag unter dem Motto „Trotz alledem - wir tagen digital!“ laden das Pädagogisch-Theologische Institut der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und der Evangelischen Landeskirche Anhalts sowie das Kinder- und Jugendpfarramt der EKM am kommenden Mittwoch (8. Juli, 11.30-15.30 Uhr) ein. Zum Programm gehören eine Andacht von Landesbischof Friedrich Kramer sowie ein Impulsreferat des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit anschließender Interviewrunde. In einem zweiten Teil finden mehrere Workshops statt.

Der Gemeindepädagogische Tag wird jährlich für die Mitarbeitenden im gemeindepädagogischen Dienst der beiden Landeskirchen angeboten. Als Tagesthema hatte die Vorbereitungsgruppe „Trotz alledem. Zwischen Bangen und Hoffen“ ausgewählt. Wegen der Corona-Krise kann keine Präsenzveranstaltung stattfinden, dafür gibt es erstmals eine digitale Variante.

„Der Gemeindepädagogische Tag wird immer sehr gern angenommen – im vergangenen Jahr hatten wir etwa 120 Teilnehmer. Netzwerkbildung und kollegialer Austausch stehen dabei im Mittelpunkt“, sagt Dr. Ekkehard Steinhäuser, Direktor des PTI. „Wir hoffen, dass auch das digitale Angebot hohen Zuspruch findet“, betont er.

Hintergrund:

Seit Anfang 2005 gibt es das PTI als Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitut, entstanden aus Einrichtungen der Thüringer Landeskirche und der Kirchenprovinz Sachsen. An seinen beiden Arbeitsstellen Drübeck und Neudietendorf bietet es vielfältige Angebote im Bereich der Religions- und Gemeindepädagogik. Angeboten werden Ausbildungen im pädagogischen Vikariat der EKM und der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Fortbildungen für Ehrenamtliche, ErzieherInnen, Religions- und Ethiklehrkräfte, Unterrichtende an evangelischen Schulen und kirchliche MitarbeiterInnen im gemeinde- und religionspädagogischen Dienst. Es gibt Tagungen an den Arbeitsstellen, regionale Fortbildungskurse und Konvente in den Kirchenkreisen sowie Angebote für schulinterne Fortbildungen.

Weitere Informationen im Internet: www.pti.ekmd-online.de