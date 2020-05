Liebe Mitmenschen!

Wie bereits in der letzten Folge angekündigt geht es heute um die Bienen und das Imkern. Kerstin besucht seit April einen Imkerkurs und Bernd hat schon seit 12 Jahren Erfahrung mit seinen Bienen. Beide sind fasziniert von dem Wesen der Bienen. In der Bibel ist von bedrohlichen Bienenschwärmen die Rede und von Gottes Kraft im Moment der Bedrohung. "Schützen, mal etwas Wertvolles" so lautet der Titel unserer 8. Folge. Es wird deutlich, die eigenen Grenzen zu schützen ist für Biene und Mensch überlebenswichtig. Und: Wir singen für die Mutigen! Es grüßt Sie herzlich Pfarrerin Denise Scheel und Team!

Die aktuelle Folge können Sie hier hören:

https://anchor.fm/pfarrerin-denise-scheel/episodes/Schtzen--mal-etwas-Wertvolles-ee3dbi

Alle bisherigen Folgen finden Sie auch unter:

https://pfarrbereich-grossbrembach.de/podcast-daheim-mit-gott/