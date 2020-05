Liebe Mitmenschen!

Am Sonntag Kantate feiern Familien den Muttertag. Elisabeth und Maria - zwei schwangere Frauen treffen sich, tauschen sich aus und schon bei der Begrüßung hüpft das Kind in ihrem Leib. Gott wirkt an jedem und jeder von uns jeden Tag Großes. Eine Hebamme erzählt und wir schauen auf das Leben einer Mutter auf dem Land. Johanna ist sechs Jahre alt und gratuliert ihrer Mama zum Muttertag. Herzliche Einladung zum Hören und Mitmachen! Hoffen, mal dem Gutem, der eigenen Lebensverheißung nach gehen.

Pfarrerin Denise Scheel

https://anchor.fm/pfarrerin-denise-scheel/episodes/Hoffen--mal-auf-das-Gute-edpegi