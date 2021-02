Ein Wunder liegt hinter uns – Gottes Kommen in unsere Welt – und ein noch viel Größeres vor uns. Wohin Jesus uns verführt, womit er uns berührt, davon erzählen 12 Hoffnungs-, Schmerz- und Wundergeschichten. Verfasst von haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen im Verkündigungsdienst des Kirchenkreises Altenburger Land. Der geistliche Wegführer durch die Zeit von Aschermittwoch bis Ostermontag liegt als Broschüre in allen Kirchengemeinden des Altenburger Land bereit. Einige Exemplare kann man noch im Superintendenturbüro des Kirchenkreises erhalten (Kirchenkreis-AltenburgerLand@ekmd.de).

12 Tage voller Licht. 12 Fest- und Feiertage von Aschermittwoch bis Ostermontag

Eine Kerze entzünden. Ein Lied fällt ins Herz. Korn, das in die Erde …

Ein geistlicher Wegführer durch die Passionszeit und Osterfesttage.

Sie halten 12 Tage in der Hand. 12 Texte und Gebete für die kommenden 7 Wochen.

Wir laden Sie ein zum Lesen und Innehalten, zum Beten, allein oder auch zu zweit, zu dritt. Daheim.

Was Sie erwartet sind 12 Liebes, Schmerz- und Hoffnungsgeschichten,

12 Sichtweisen auf Jesus, der für uns durch das Ende geht und all dem, was ist, einen Sinn gibt: seine Liebe zu uns.

Die Agende finden Sie als Download unter www.suptur-abg.de/wunderwandeln. Zudem sind alle Texte ab Aschermittwoch dort als Audio-Datei abrufbar.