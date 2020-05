Wittenberg (epd) – Die Bundesregierung fördert die denkmalgerechte Instandsetzung des Wendelsteins am Lutherhaus in Wittenberg mit 115 000 Euro. Das hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin bekannt gegeben. Die Mittel stammen aus dem Bundesprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland (Invest Deutschland)“. „Das Lutherhaus ist ein herausragendes und authentisches Zeugnis der Reformationsära. Touristen aus aller Welt gewinnen hier wichtige Einblicke und Erkenntnisse zur Reformationsgeschichte. Ich danke dem Bund für sein Engagement zur Pflege und Erhalt dieses für unser Land so wichtigen Ortes“, so Staats- und Kulturminister Rainer Robra. Mit dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ unterstützt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien deutschlandweit dringend notwendige Modernisierungen und Sanierungen bedeutender Kultureinrichtungen. Für mehr als 40 Projekte werden 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.