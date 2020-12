Einen Stationengottesdienst aus dem Kirchenkreis wird es ab dem Heiligen Abend wieder online geben. Der Vikar der Stadtkirchengemeinde, Fabian Mederacke, hörte und sah sich nach weihnachtlichen Impulsen um. Dabei traf er auf den Landesbischof Friedrich Kramer und den Ministerpräsidenten Reiner Haseloff. Er war zu Gast in der Bücherkirche in Axien und im Haus der Begegnung in Globig. Er nahm Weihnachtsgrüße aus der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg mit und hörte dort eine Predigt von Pfarrer Alexander Garth. Festliche Musik zum Hören und Mitsingen gab es während seiner Reise ebenso.

Viele Menschen werden in diesem Jahr den Trost und die Hoffnung, die in vertrauten Ritualen und in einem Gefühl der Gemeinschaft wachsen können, vermissen. Verbundenheit und Zuwendung müssen zurzeit über physische Nähe hinweg wachsen. Das erleben und üben wir in dieser Zeit. Darum schenken wir uns auch Musik und Worte, ob bei einem Gottesdienst unter freiem Himmel, beim stillen Gebet in einer Kirche oder am Bildschirm zu Hause. Sie finden den Stationengottesdienst unter www.kirchenkreis-wittenberg.de oder www.stadtkirchengemeinde-wittenberg.de. Dort finden Sie auch noch mehr Weihnachtsgrüße für zu Hause. (red)