Wittenberg (red) - Ein „Danke" erhielten die Mitarbeitenden im Paul Gerhardt Stift in den vergangenen Tagen in verschiedenen Formen – als Kreideschrift vor dem Haupteingang, als Transparent am Zaun oder als selbstgeschriebenes Banner am Parkplatz. Auch die Fußballer des SV Reinsdorf möchten das Klinikpersonal motivieren und haben deshalb ein Obstbuffet für die Mitarbeiter gesponsert.

„Wir möchten uns bei allen Mitarbeitenden des Paul Gerhardt Stifts bedanken, denn sie geben jeden Tag und besonders jetzt in dieser schweren Zeit ihr Bestes für die Gesundheit aller Menschen“, sagen Martin Webel, Kapitän der 1. Männermannschaft und selbst Mitarbeiter im Paul Gerhardt Stift und Florian Kaatz, Spieler der 1. Männermannschaft des SV Reinsdorf e.V. „Wir wollten mit einer Geste, die zugleich auch Motivation ist, Danke sagen – und so entstand die Idee für ein vitaminreiches Buffet.“

Die Organisation haben die Kolleginnen aus der Krankenhaus-Caféteria übernommen; der Sportverein übernimmt die Kosten. „Unsere Männermannschaften haben dafür ihre Strafkassen geleert, hier zahlen wir ein, wenn wir zum Beispiel zu spät zum Training kommen. Die insgesamt 200 Euro wurden natürlich über einen langen Zeitraum angesammelt“, schmunzelt Martin Webel.