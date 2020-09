Wittenberg (red) – Mit großer Mehrheit wurde Uwe Kröber bei der konstituierenden Tagung der Kreissynode zum Präses der Synode gewählt. Er steht damit erneut an der Spitze des höchsten Leitungsgremiums des evangelischen Kirchenkreises Wittenberg. Die Kreissynode besteht aus 41 Mitgliedern, die alle Regionen und Einrichtungen des Kirchenkreises vertreten. Uwe Kröber lebt in Holzweißig und arbeitet bei der Stadtverwaltung in Bitterfeld-Wolfen. Zu Stellvertretern der Superintendentin wurden Pfarrer Christoph Gramzow aus Bad Schmiedeberg und Pfarrer Albrecht Henning aus Krina gewählt. Außerdem wurden Fachausschüsse gebildet und Abgeordnete für den Kreiskirchenrat und die Landessynode gewählt. Die erste Tagung der neu gebildeten Synode begann mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche St. Marien. Die Predigt hielt Propst Johann Schneider. Er ermutigte darin die Synodalen, vertrauensvoll und zuversichtlich das kirchliche Leben im Kirchenkreis mit zu gestalten.