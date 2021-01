Wittenberg (red) – Die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt hat ihr Programm für das erste Halbjahr 2021 vorgelegt. Man sei optimistisch, "weil wir im Corona-Jahr 2020 die Erfahrung gemacht haben, dass sich unsere Themen auch in Online-Formaten gut vermitteln lassen. Das setzen wir fort", schreibt Akademie-Direktor Christoph Maier im Editorial des Programms. So präsentiere man in frischem Design den Veranstaltungsplan auch auf den Seiten einer neuen Internet-präsenz.

Dazu kommen im Onlineauftritt ein verbesserter Service und jede Menge zusätzlicher Inhalte. "Optimistisch stimmt uns auch, dass vom 1. März an wieder alle Studienbereiche besetzt sind. Sehr herzlich begrüßen wir Pfarrer Paul F. Martin in unserem Team", so Maier weiter. Allerdings habe man in den zurückliegenden Monaten auch gelernt, dass man aufgrund der tagesaktuellen Bedingungen schnell reagieren müsse. Darüber können sich Inte-ressierte jeweils auf den Internet-seiten der Akademie informieren.

Thematisch orientiert sich die Akademie, wie gehabt, an den drei Haupthandlungsfeldern, in denen sie arbeitet: der ökologischen, der soziokulturellen und der spirituellen Transformation.

8ev-akademie-wittenberg.de