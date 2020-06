Wittenberg (red) – Bei der diesjäh-rigen (telefonischen) Kuratoriumssitzung der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg ist Christhard-Georg Neubert zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes gewählt worden. Er war bisher Gemeindepfarrer der St.-Matthäus-Kirche in Berlin und Kunstbeauftragter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Als Gründungsdirektor und Vorstandsmitglied der Stiftung St. Matthäus bringt er viel Erfahrung mit und wird ab 1. Juli die Arbeit der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg bereichern.

Nach 19 Jahren als Vorsitzende des Vorstandes verabschiedet sich Jutta Brinkmann zum 30. Juni in den Ruhestand, die aber weiter im Kuratorium mitarbeitet. Ihre offizielle Verabschiedung soll es in der zweiten Jahreshälfte mit einer ihr gewidmeten Ausstellung geben.