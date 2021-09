Wittenberg (red) - Manchmal kommt es anders, als geplant. Diese Erfahrung musste im vorigen Jahr wegen der Pandemie auch der Kirchenkreis Wittenberg machen. Am 11. September holt er nun mit einem Kirchenkreisfest unter dem Motto „Unerhörte Schönheit“ in 17 verschiedenen Orten das nach, was schon 2020 über die Bühne gehen sollte.

Im Beethoven-Jahr 2020 sollte es in der unerhört schönen Stadt Pretzsch an der Elbe ein Kirchenkreisfest geben. Zum Abschluss wollten Sängerinnen und Sänger des Kirchenkreises das Oratorium „Unerhörte Schönheit“ von Andreas Hillger und Christoph Reuter uraufführen. In ihm geht es um die Musik Beethovens, um sein Leben mit Höhen und Tiefen. In diesem Jahr wird nun das Kirchenkreisfest in veränderter Form nachgeholt. Chor, Orchester und Solisten haben das extra für den Kirchenkreis Wittenberg geschriebene Werk eingeübt und in der Christuskirche in Kleinwittenberg aufnehmen lassen.

In vielen Orten des Kirchenkreises werden Menschen am 11. September zusammenkommen, Andacht halten, vielleicht ein Kinderprogramm haben und sie werden die Uraufführung des Beethovenoratoriums „Unerhörte Schönheit“ ab 17 Uhr in ihrer Kirche erleben. Folgende Gemeinden machen mit: Elster, Dabrun, Pretzsch, Jessen, Mügeln, Pouch, Zallmsdorf, Bülzig, Prettin, Bitterfeld, Christuskirche Kleinwittenberg, Friedersdorf, Holzweißig, Wergzahna, Gräfenhainichen und Zörbig. In der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg wird das Oratorium schon um 15.30 Uhr zu hören sein. Hörproben, auch zum Mitsingen, und einen Trailer gibt es auf der Homepage des Kirchenkreises (www.kirchenkreis-wittenberg.de).