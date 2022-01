In fortgeschrittenem Alter will ein Freund noch promovieren. Kulturwissenschaften … Thema: "Der gesellschaftliche Stellenwert des bürgerlichen Spaziergangs in der Zeit vom Wiener Kongress bis zur Revolution 1848". Die Metternichzeit ist also gemeint. Im Zusammenhang mit umfangreicher Recherchearbeit zur Klassifizierung der verschiedenen Kulturtechniken versteigt sich der Freund zu der These, dass auch gemeinsame Spaziergänge und Stadtbummeleien dazugehören. Nun fragt er mich als Theologen, ob es je eine biblische Begründung des "Spazierengehens an sich" gegeben habe. Ich wurde sofort hellhörig. Als evangelischer Landpfarrer freute ich mich unbändig darüber, dass es auch heute noch Zeitgenossen gibt, die ernsthaft nach den theologischen Komponenten alltäglicher Vorgänge fragen. Ich hatte Feuer gefangen. Wir verabredeten uns zu einem - wie könnte es anders sein - gemeinsamen Spaziergange. Da unsere Terminkalender schwer in Übereinklang zu bringen waren, blieb nur der Montagabend übrig.

Das Wetter war so „lala”. Ungeimpft - wie wir waren - konnten wir beide uns nur außerhalb gastronomischer Etablissements im Offenen aufhalten, denn wir hatten zu unserem gemeinsamen Treffen eine jener mitteldeutschen Städte vereinbart, deren Namen vor Kurzem noch weithin unbekannt geblieben waren. Es leistete uns eine große Thermosflasche mit heißem Hagebutten-Tee wärmende Dienste und stärkte den innerlichen Menschen. Mehr aber noch jenes kleine Gedicht aus dem Jahr 1793, welches von dem noch jungen Hölderlin stammen sollte und in einer Kopie der Kopie meiner persönlichen Abschrift eines aus dem Jahr 1989 stammenden Ormeg-Abzugs der Abschrift von Hölderlins Tübinger Hymnen-Tagebuchs in meinem Besitze sich noch befand, denn so was schmeißt man ja nicht weg. In diesem schmalen Bändchen findet sich also Hölderlins Rekurs auf den wichtigen biblischen Bezug zum Thema des Spaziergangs. Der spätere Turmbewohner am Neckarstrom hatte seine wenigen Zeilen wie im Trance hingeworfen - aber damit viel gesagt. Dass es in der Heiligen Schrift schlichtweg für alles einen literarischen Anklang gibt, ist klar.

Gott ging also am sechsten Tag kurz vor Sonnenuntergang im Garten Eden spazieren (Genesis 3,8). Und Adam und Eva hörten den Schall der Präsenz des Unbedingten auf dem langsam aber sicher unter seinen Tritten sich unweigerlich herausbildenden Pfade - fürchteten sich aber, denn sie hatten gerade von ihrer Freiheit Gebrach gemach und etwas angeblich Verbotenes mit Herzklopfen vollbracht. Menschen fürchten sich oft - eigentlich immer. Das ist jedoch - zumindest von höherer Warte aus betrachtet - kein Grund für irgendetwas. Erschwerend kam allerdings hinzu, dass Adam und Eva sich gleichzeitig schämten. Denn sie hatten erkannt, dass sie nackt waren - was seinerseits nur ein trivialerer Ausdruck dafür ist, dass man keine Argumente mehr hat. Hier nun Hölderlins Verse über den Spaziergang Gottes im Garten Eden.

Dank Dir, Spaziergänger Gott, der du wandelst

im heiligen Park, bei den grünenden Bäumen.

Du ließest werden seit Menschengedenken:

Wechsel dem Wild und Pfade des Schicksals uns Menschen.

Dir nur allein, der du allem gebietest,

gehört auch das Pflaster der Straßen.

So gehst du dahin und kömmest daher.

Stets weiter willst du und kehrest zurücke.

Uralter, gesegnet dein Wandeln. Gut, dass du da bist.

Gut, dass du gehst. Spazierest als Weltgeist auch auf den Wassern!

"Kommet ins Offnene - dort unterm Himmel!"

Eva ruft es dem Adam bekennend:

"Schämen sollen sich, die sich verstecken!

Nackt unter Masken, so ist der Mensch!"

Nackend ist auch der König! Gebieter der glänzenden Sterne,

rette die Haut uns, bewahre den Garten und schütze den Weg.



Ich hatte dem Freunde diese Zeilen vorab per Mail zukommen lassen und während des Spaziergangens kamen wir darüber gut ins Gespräch. Hölderlin knüpfte also 1793 an diese Stelle im Genesisbuch an, wo berichtet wird, dass Gott seinen Menschen sucht - und sein Suchen zugleich ein Spazierengehen unter den Bäumen des Paradiesgartens bedeute. Diesen Gottes-Spaziergang haben die rabbinischen Gematristen zeitlich auf den Freitagabend zwanzig Minuten vor Sonnenuntergang (also kurz nach dem Biss in die verbotene Frucht) gelegt. An dieser Stelle in der Zeit beginnt auch Shabbes. Das Gewahrwerden eigener Nacktheit und die Realisierung der freiheitlichen Tat geschehen in ein und demselben Augenblick, wo Gott spaziert und die Menschen sich verstecken. Klar, dass solch ein starkes mythisches Motiv immer wieder dazu verlockt hat, sich an seiner Kraft zu ergötzen und sich selbst mit ähnlicher Kraft ausstatten zu lassen. Die Revolutionen der Metternichzeit allerdings sind, trotzdem sie auf romantisch aufgeladenen Spaziergängen und in den zahlreichen Kaffeehäusern der Hauptstädte vorbereitet worden waren, weithin erst einmal scheinbar missglückt. Fazit: Der biblische Spaziergang Gottes ist ein sehr schönes Motiv. Als Erster ist Gott spazieren gegangen. Und er geht immer noch spazieren. Gott sei Dank.