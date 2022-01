Karl May, der uns mit seinem Winnetou eine nach allen Seiten sorgfältig ausgebreitete und phantastische Parallelwelt vermacht hat, gilt als frommer Mann. In allen seinen Büchern bringt der Autor uns mit uns selbst ins Gespräch, indem er sich selber in verschiedene Personen aufteilt - und diese nach Nordamerika oder in den Orient versetzt, um dort mit Vertretern der jeweils indigenen Kultur um den Sinn des Lebens debattieren zu lassen. Den Glauben und alles, was sonst mit dazu gehört in ein endloses Ranking zu versetzen - genau das will Karl May. Am Ende jedoch lässt der Sachse das Christliche als milde Siegerin aus dem Ring schreiten. Alles recht abenteuerlich zu lesen - wenn man dabei bleibt, denn vieles wiederholt sich - die Redundanz ist gründlich bis ermüdend. Jedoch - der Leser findet in der geheimnisvoll das Gute bergenden Spreu manchen Diamanten und sieht erstaunt (oder fühlt innerhalb eigener Verdächtigungen sich erneut bestätigt), wie die "Probleme mit dem Glauben" eigentlich nur "Probleme mit der Kirche" und ihren Institutionen damals schon gewesen und heute geblieben sind.



In "Winnetous Erben" z.B. erinnert sich die Frau von Old Shatterhand (genannt "Das Herzle") einiger Verse, welche der aus Sachsen stammende Lehrer einer höheren Schule Klekih-petra (Weißer Vater - das alte Vierauge) aufschrieb, kurz bevor er nach der misslungenen achtundvierziger Revolution die westliche Zivilisation reumütig verlassen hatte und auf dem Schiff nach Nordamerika ausgewandert war, um nunmehr dort auf immer bei den Indianern zu büßen und zu leben.

Der Du lange mich begleitet

und bis gestern treu geleitet -

Dich, den alten Kirchenglauben,

konnte keiner je mir rauben.

Da Du alt und grau geworden,

siehe, diesen goldnen Orden

hefte ich an Deine Brust.

Sei ab heute Dir bewusst:

Darfst erneut Dir welche finden,

ihre Seelen zu umwinden.

Einer, der, wie ich vertraut,

sei Dir neu ab heute Braut.

Werd allein mich weiter mühen

um der Sterne Glanz und Glühen.

Du jedoch darfst Dich verschenken

anderweitig - ohn’ Bedenken.



1. Mögen wir im Gegentum zu Karl Mays weisem Auswanderer unserer alten Kirche trotzdem immer treu und gewogen bleiben können. Vielleicht sind ja gerade wir diese neue Braut, von der Karl May die Phantasiefigur des sächsichem Lehrers Klekih-petra dichten lässt? Und wir ahnen - man kann zwar äußerlich ausgewandert sein - aber innerlich ist man - Gott sei Dank - immer noch dabei.

2. Gebt der Kirche Zeit. Sie hat es schwer. Sie ist alt, kommt nur langsam wieder hoch, wenn sie durch Unachtsamkeit und Torheit gefallen ist. Sie hat es schwer mit dem Schulterblick und ihr Rollator hat zu kleine Räder, um all die Unebenheiten, welche heutzutage mutwillig aufgeschüttet worden sind, zu überwinden, ohne dass sie sich dabei selber in Gefahr begibt.