Mellenbach-Glasbach: Ohne den Förderverein wäre die Katharinenkirche längst dem Verfall preisgegeben. Doch voran geht es nur mit finanzieller Unterstützung. Zwei Lehrerinnen haben ihre Vorbereitungen gemacht.

Von Ines Rein-Brandenburg

Ohne den Förderverein wäre an der Kirche nichts passiert. Das wüssten die Mellenbacher ebenso zu schätzen wie die Vereinsmitglieder selbst – davon sind Sibylle Puchert und Gertraud Hartmann überzeugt. Die beiden Frauen halten den Förderverein für die Erhaltung der Katharinenkirche in Mellenbach-Glasbach im Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld am Laufen.

Beide sind pensionierte Lehrerinnen, sie kannten sich schon während ihrer Berufszeit.