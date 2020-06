Naumburg (epd) – In der Marienkirche am Naumburger Dom ist derzeit mit "Uta trifft Nina" eine Ausstellung des Fotografen Jürgen Sieker zu sehen. Präsentiert wird eine Serie von Porträtstudien von Prominenten, die berühmten Kunstwerken wie den Naumburger Stifterfiguren gegenübergestellt werden, teilte eine Sprecherin der Vereinigten Domstifter in Naumburg mit. Unter anderem wird Nina Hagen der schönen Uta gegenübergestellt.

Jürgen Sieker, Jahrgang 1949, machte sich in den 1990er-Jahren einen Namen als Porträtfotograf. Von 1999 bis 2009 habe er "einen umfangreichen Dialog zwischen der Fotografie und der Skulptur der letzten fünf Jahrtausende in den unterschiedlichsten Kulturkreisen der Erde" geführt, erklärte die Sprecherin. Den Schlusspunkt und Höhepunkt bildete die Auseinandersetzung mit den Werken des Naumburger Meisters.

Neben der Konfrontation der fotografischen "Porträts" der Skulpturen mit den Porträts von Prominenten, werden zudem Werke des Naumburger Meisters im Kontext mit Meisterwerken der Weltskulptur präsentiert. Die Ausstellung "Uta trifft Nina" ist bis zum 31. Oktober zu sehen.