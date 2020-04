Naumburg (red) - Auch zu Ostern werden keine Gottesdienste in den Kirchen stattfinden. Dafür gibt es eine Vielzahl an Handreichungen für zu Hause und Angebote auf der Internetseite des Kirchenkreises. Viele Kirchen sind über die Osterfeiertage nur für die individuelle Andacht geöffnet. Als Hilfestellung haben die Pfarrerinnen und Pfarrer Handreichungen entwickelt mit einer Anleitung, um eine individuelle Andacht oder auch eine Mahlfeier zu Hause zu feiern. Die Handreichungen wurden bereits per Post oder E-Mail an viele Gemeindemitglieder verteilt. Kopien davon liegen ebenfalls in den Kirchen zum Mitnehmen aus.In den meisten Kirchen wird ein Osterlicht brennen. Die Besucher können mit bereitgestellten Kerzen ihr eigenes Osterlicht dort entzünden und ebenfalls mit nach Hause nehmen.

Als Alternative zu den Ostergottesdiensten werden auf der Internetseite des Kirchenkreises Naumburg-Zeitz viele audiovisuelle Angebote veröffentlicht. Dort wird es Gottesdienste, Andachten aber auch kurze Filme für Kinder geben, die von vielen Akteuren aus der Region produziert wurden.

Das audiovisuelle Osterprogramm vom Kirchenkreis Naumburg-Zeitz

Gründonnerstag

15:00 Uhr Video: Ostergeschichte für Kinder vom Kinderhaus „Arche Noah“, Teil 2

18:00 Uhr Video: Abendandacht von Pfr. Matthias Keilholz

Karfreitag

10:00 Uhr Video: Gottesdienst aus Naumburg mit Pfr. Michael Bartsch und Knt. Jan-Martin Drafehn

15:00 Uhr Video: Musikalische Meditation zur Sterbestunde Jesu von Knt. Jan-Martin Drafehn

Ostersamstag

15: 00 Uhr Video: Musikalische Meditation zur Passion von Knt. Jan-Martin Drafehn

22:00 Uhr Video: Osternacht aus Zeitz und dem Nördlichen Zeitz

Ostersonntag

9:00 Uhr Video: Musikalischer Sonntagsgruß von Kntn. Johanna Schulze

10:00 Uhr Video/Fernseh-Gottesdienst aus Naumburg

15: 00 Uhr Video: Ostergeschichte für Kinder vom Kinderhaus „Arche Noah“, Teil 3

Ostermontag