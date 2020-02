Nach 20 Jahren ehrenamtlichem Seelsorgedienst ist Pfarrer i. R. Christoph Müller im Klinikum Burgenlandkreis in Naumburg in den Ruhestand verabschiedet worden. Mit 85 Jahren sei es Zeit, kürzer zu treten, sagte er. Die kommenden Jahre wolle er intensiv mit seiner Frau verbringen und freue sich darauf.

Christoph Müller hatte in Halle, Göttingen und Marburg Theologie studiert und war danach in die DDR zurückgekommen. Im Kirchenkreis Merseburg trat er 1962 seinen ersten Pfarrdienst an. Nach Stellen als Domprediger in Merseburg und Superintendent im Kirchenkreis Freyburg beendete er seinen hauptamtlichen Dienst 1996 im Pfarramt Laucha. 1999 ließ er sich als ehrenamtlicher Klinikseelsorger von der damaligen Klinikseelsorgerin Carmen Ilse gewinnen.

