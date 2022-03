Anfang April wird im deutschen Bundestag darüber abgestimmt, ob es eine allgemeine Corona-Impfpflicht geben wird. Verschiedene gesetzliche Initiativen wurden vorgelegt, die in den Medien heiß debattiert werden.

Hingegen sind die verschiedenen Petitionen gegen eine Impfpflicht, die von mehr als 133 000 Menschen unterschrieben wurden, kaum bekannt. Welche Argumente bringen die Petitionen gegen die allgemeine Impfpflicht vor? Welche wissenschaftlichen Begründungen führen sie gegen die allgemeine Impfpflicht an? Unterscheiden die Petitionen zwischen der einrichtungsbezogenen und der allgemeinen Impfpflicht? Welche Alternativen schlagen sie vor im Umgang mit der Pandemie?

Wir haben die Petenten zweier Petitionen eingeladen, um uns ihre Argumente vorzustellen. Auch wenn im Bundestag entschieden wird, die Entscheidung über die Impfpflicht trifft uns alle. Wir wollen damit der Aufforderung der Petenten nachkommen, die Argumente zu diskutieren, zu verbreiten und weiterzureichen.

Mit uns diskutieren werden:

Jutta Koch, OP-Schwester in Magdeburg, Petentin der Leitpetition gegen eine allgemeine Impfpflicht und

Dr. Bettina Berger, Kultur- und Gesundheitswissenschaftlerin am Institut für Integrative Medizin Forschungs- und Lehrzentrum Herdecke an der Universität Witten/Herdecke; Verfasserin der Petition "Für eine freiwillige Impfentscheidung" der Initiative „Das Ich im Wir - Corona und die eigene Existenz" an der Universität Witten/Herdecke , http://www.das-ich-im-wir.info/petition/

Moderation: Annette Berger, Leiterin der Ev. Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt

Datum: 5.4.2022

Zeit: 19 – 20.30 Uhr

Onlineveranstaltung, via Zoom

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Um Anmeldung bis Dienstag, den 5.4.2022, um 14 Uhr wird gebeten unter folgendem link: https://www.eeblsa.de/veranstaltungen/details-zur-veranstaltung/?details=251

per mail an: elke.plath@ekmd.de oder telefonisch unter: 0391/59802268.

Der Zugangslink wird Ihnen nach erfolgter Anmeldung zugeschickt.

Eine online Veranstaltung der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt