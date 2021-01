34 silberne Abendmahls-Einzelkelche - sie waren nie weg und doch aus dem Bewusstsein verschwunden. Jetzt erleben sie eine Renaissance. Und das nicht nur in der Refor-mierten Gemeinde Magdeburg.

Graziös sehen sie aus, die kleinen Kelche. Und sind überraschend schwer. Das schlichte silberne Abendmahlsgerät mit den eingeprägten Buchstaben WRK in die Hand zu nehmen, erzeugt Andacht, sogar ganz ohne Abendmahlsfeier. Unwillkürlich gleitet die eine Hand unter den Fuß als Stütze, während die andere den Stiel fasst. Jeder Gast am Tisch des Herrn kann so mit seinem Einzelkelch in der Gemeinschaft Abendmahl feiern und muss sich wegen der Hygiene nicht sorgen.

WRK steht für Wallonisch-Reformierte Kirchengemeinde, eine der drei Vorgängergemeinden der Evangelisch-reformierten Gemeinde Magdeburg.