Uta Rinne ist ein glücklicher Mensch. Sie lacht viel und gern, steht mit beiden Beinen fest im Leben, hat Spaß, drei wunderbare Kinder und einen Job, der sie ausfüllt. „Glück hat viele Gesichter“, sagt die 42-Jährige, die Krankenschwester gelernt hat und in Magdeburg seit mehreren Jahren die Wellnesspraxis „Seelenurlaub“ betreibt. Aktuell lässt sie sich noch zur Familientherapeutin ausbilden. „Die Frage ist doch, wie ich das festhalten und in meinem Leben als Konstante einbauen kann.“ Mit esoterischem Schnickschnack habe das nichts zu tun. „Glück kann man lernen. Ich habe das durchaus auch immer skeptisch gesehen, aber jetzt glaube ich daran.“

Rinne hat in den vergangenen Monaten gelernt, wie man Glücklichsein trainieren und an andere weitergeben kann.

