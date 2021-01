Magdeburg (red) – Trotz der besonderen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie konnte der Evangelische Hochschulbeirat Magdeburg im vergangenen Jahr drei akademische Gottesdienste feiern und an den beiden akademischen Abenden des christlichen Hochschulbeirats der Hochschule Harz digital teilnehmen. Nun hat der Evangelische Hochschulbeirat Magdeburg mit Sitz an der Wallonerkirche in Magdeburg die Termine für die akademischen Gottesdienste und zwei akademische Abende im Jahr 2021 festgelegt und hofft sehr, dass diese auch gefeiert werden können. Die akademischen Gottesdienste sind für den 2. Februar und den 21. April geplant.

Am 18. Mai soll es einen akademischen Abend zum Thema "Gibt es ein Recht auf einen assistierten Suizid?" mit Landesbischof Friedrich Kramer, Christoph Goos und Héctor Wittwer (angefragt) geben. Am 29. Oktober steht der akademische Abend unter dem Thema "Wie gehen wir als Kirche und Gesellschaft mit dem Thema Antisemitismus in unserem Land um?". Dazu sind Landesbischof Friedrich Kramer, Christian Staffa, Antisemitismusbeauftragter der EKD, Pfarrer Teja Begrich, Beauftragter für den jüdisch-christlichen Dialog in der EKM, und Wolfgang Schneiß, der der Staatskanzlei und dem Ministerium für Kultur zugeordnete Ansprechpartner für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt und gegen Antisemitismus, eingeladen. Nähere Informationen gibt es jeweils im Vorfeld der Veranstaltungen.