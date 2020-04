Magdeburg (red) - Das Evangelische Kirchspiel Magdeburg West bietet eine Einkaufshilfe an. Jüngere Menschen aus den Gemeinden sind bereit, die zu unterstützen, die in diesen Wochen den Weg zum Supermarkt nicht selbst übernehmen können. Die Hilfe kann ganz unkompliziert in Anspruch genommen werden. Die Mitarbeitenden des Kirchspiels Josefine May und Björn Friebel vermitteln die Kontakte. Sie beraten und koordinieren die Helfenden und stehen auch für Fragen derer zur Verfügung, die eine Unterstützung in Anspruch nehmen.

Über die Mobilfunknummer 017634670870 ist Björn Friebel, der auch als ordinierter Gemeindepädagoge im Pfarrdienst tätig ist, gut zu erreichen. Menschen, die Unterstützung beim Einkaufen benötigen und im Gemeindegebiet wohnen können sich an ihn wenden - ganz unabhängig von der Kirchenzugehörigkeit.