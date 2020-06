Magdeburg (epd) – Die für Anfang Juni geplanten 12. Magdeburger Domfestspiele werden aufgrund der Corona-Krise auf den Herbst verschoben. Das Programm soll unverändert bleiben und nun vom 27. Sep-tember bis 4. Oktober über die Bühne gehen, wie das Stadtmarketing in Magdeburg mitteilte. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden. Auftreten sollen unter anderen die Sängerin Ute Lemper, der Bestseller-Autor Wladimir Kaminer und der Jazz-Star Nils Landgren. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen steht mit dem Dom ein Wahrzeichen der Stadt. Magdeburg feiert 500 Jahre Domvollendung.

Am 30. März 1520 wurde, vermutlich im Nordturm über dem Ausgang zur Plattform im Dom "St. Mauritius und Katharina", der letzte Stein eingebracht. "Wir wollen den Dom auch als einen Ort herausstellen, an dem wir die Verbindung von Spiritualität und Kultur erleben können", so Domprediger Jörg Uhle-Wettler.