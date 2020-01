Magdeburg (epd) – In den Erhalt von Kirchen und die Restaurierung wertvoller Orgeln in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr knapp eine Million Euro Lottofördermittel geflossen. 47 Projekte des kirchlichen Denkmalschutzes wurden mit insgesamt 955 000 Euro unterstützt, wie eine Sprecherin der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mitteilte.

Die mit 54 000 Euro höchste Förderung erhielt der Kirchengemeindeverband Helbra für zwei Projekte: Jeweils 27 000 Euro flossen in die Dachinstandsetzung an Turm und Schiff der Kirche St. Martin in Ahlsdorf sowie in die Instandsetzung von Turmschaft und Eingangshalle von St. Stephanus in Helbra. Das mit 3 300 Euro kleinste Förderprojekt war die Hausschwammsanierung in Angern in der Börde. In sechs Fällen wurden Restaurierungsarbeiten an Orgeln unterstützt: in Gleina, Mehmke, Osterfeld, Weißenfels, Magdeburg und Halle.

Lotto-Geschäftsführerin Maren Sieb sagte, Lotto habe 2019 mit dazu beigetragen, "dass buchstäblich die Kirche im Dorf bleibt". Insgesamt hat die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr neben der kirchlichen Denkmalpflege auch den Sport, die Kultur, den Umweltschutz und soziale Projekte in Sachsen-Anhalt unterstützt. Für 344 gemeinnützige Vorhaben wurden rund 6,1 Millionen Euro Fördermittel bewilligt.