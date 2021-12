2021 mussten viele Chöre aufgrund der nötigen Corona-Auflagen ein zweites Jahr lang weitgehend schweigen - sehr schwierig für zahlreiche Menschen, denen das gemeinsame Singen eine Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben ermöglicht. Allein im Chorverband Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr 309 Chöre registriert; das sind mehr als es Gemeinden im Land gibt und dabei sind die meisten kirchlichen,schulischen und vereinsgebundenen Chöre noch gar nicht mitgezählt.

Dennoch hat es der Chorverband Sachsen-Anhalt geschafft, in dieser Situation aktiv zu bleiben und optimistisch in die Zukunft zu schauen.

EIN NEUES PRÄSIDIUM

DerMagdeburger Musiker und Landtagsabgeordnete Andreas Schumann wurde am 9. Oktober zum neuen Verbandspräsidenten gewählt. Der langjährige ehemalige Präsident Reiner Schomburg bleibt dem Verband jedoch als einer von drei Vizepräsidenten (neben Rainer Kruse und Dr. Ralf Schubert) erhalten. Außerdem wählten die Chorvertreter vier weitere Präsidiumsmitglieder, davon drei neue Gesichter – auf derWebsite des Chorverbandes Sachsen-Anhalt stellen sich alle ausführlich vor.

DAS 30-JÄHRIGE JUBILÄUM

2021 markierte das dreißigjährige Jubiläum des Chorverbandes, das ebenfalls am 9. Oktober in Halle miteinem glanzvollen Konzert von drei der besten Chöre Sachsen-Anhalts gefeiert wurde. Die Chöre verstanden es, das Publikum zu verzaubern und zu begeistern. Das würdigten auch die Ehrengäste, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, und der Präsident des Deutschen Chorverbandes und Bundespräsident a.D., Christian Wulff.



WEITERE EVENT-HIGHLIGHTS DES CHORVERBANDES 2021 (AUSWAHL)

• Mitglied der „Initiative Weltoffenes Magdeburg“, beteiligte sich der Chorverband im Januar mit einem offenen Singen an der Aktion „Eine Stadt für alle“.

• Online -Aktivitäten, wie „Musikalische Spiele – online“ und „Stimmfit in den Sommer“, waren zu Pandemiezeiten besonders gefragt und hielten die Lust am gemeinsamen Singen wach.

• Im September war der Singbus in Sachsen-Anhalt unterwegs, um Kinder für das Chorsingen zu begeistern. Der Kinderchorland-Preis ging in diesem Jahr an den Kinderchor der Stadt Halle unterLeitung von Marie Therese Mehler. Auch weitere Kinderchöre wurden geehrt.

AUSBLICK: 2022 – JAHR DER CHÖRE

Der Chorverband ruft alle Menschen in Sachsen-Anhalt auf, unsere Chöre zu unterstützen, damit wir 2022die coronabedingte Gesangskrise endlich überwinden können. Schließlich soll das Jahr der Chöre tatsächlich ein Jahr des Aufbruchs und der Erneuerung für das gemeinsame Singen in unserem Land werden!

Dafür haben wir uns viel vorgenommen: So wird 2022 der Chorverband an vielen Events beteiligt sein, darunter am Internationalen Chorfest Magdeburg (erstmals in Kooperation mit dem Verein INTERKULTUR und seinem Internationalen Chorwettbewerb), am Egelner Chorfestival „Sine Musica Nulla Vita“, am Deutschen Chorfest in Leipzig und am 6. Landeschorfest Sachsen-Anhalt, das in Weißenfels ausgetragen wird.

Weitere Informationen unter:

www.chorverband-sachsen-anhalt.de

Wie sehr die Pandemie die Chormusik beeinträchtigt, veranschaulicht auch ein Artikel in Ausgabe 5/2021der „Neuen Musikzeitung“