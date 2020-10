Milda (red) - Die Kirchengemeinde Milda im Kirchenkreis Jena lädt zum Erntedank-Wochenende ein. Traditionell werden die Mildaer Kinder am 9. Oktober mit Handwagen von Haus zu Haus ziehen und die Erntedankgaben sammeln. Diese werden anschließend in der Kirche aufgebaut. Die Gaben werden nach dem Gottesdienst zu einem Teil dem Mildaer Kindergarten und zum anderen der Blankenhainer Tafel zur Verfügung gestellt. Am 10. Oktober wird Kantor Matthias Grünert aus Dresden um 16.30 Uhr ein Konzert an der sanierten Mildaer Eifert-Orgel spielen. Herr Grünert ist im Rahmen seiner Orgelfahrten in Thüringen unterwegs und gastiert auch in Frauenprießnitz und der Stadtkirche Jena. Schirmherr der Orgelfahrten ist Bürgermeister Albert Weiler.

Besonderer Höhepunkt wird der Erntedankgottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr sein. In diesem Jahr haben die Mildaer zum ersten Mal eine Erntekrone gebunden. Eine Familie aus Milda und die Agrargenossenschaft Bucha haben das Getreide zur Verfügung gestellt. Zum Gottesdienst soll mit der Erntekrone in die Kirche eingezogen werden. Die Kinder werden ein kleines Anspiel aufführen.