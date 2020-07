Bach im Fokus, doch den Blick offen, so könnten die musikalischen Andachten am Wochenende gut umschrieben werden. In der traditionellen Musikalischen Vesper am Samstag, 18. Juli, um 17 Uhr in der Friedenskirche spielt das Benjamin Stielau-Trio Kammermusik von Johann Sebastian Bach. Gleich ein ganzes Wochenende mit Bachs Musik wird in der Burgauer Dreifaltigkeitskirche angeboten. Am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr und am Montag um 16 Uhr werden die Triosonaten des Komponisten erklingen.

Eine ungewohnte Konstellation kann in der ökumenischen Andacht am Samstag um 17:30 Uhr in der Lobedaer Peterskirche erlebt werden. Manfred Baumgärtner bestreitet die Andacht mit Solostücken für das Fagott.

In der Stadtkirche erklingen am Sonntagabend zur Musikalischen Sonntagsvesper um 18 Uhr versöhnliche und Fernweh-weckende Stücke. Es musizieren Anoush Seferian, Violine, und der bekannte Jenaer Musiker Oliver Jahn an der Gitarre.