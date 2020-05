Jeden Monat spielen am ersten Sonnabend die Musiker des Posaunenchors Jena unter der Leitung von Volker Baldeweg vom Brautportal der Stadtkirche St. Michael Jena.

In diesen schwierigen Tagen wird die Reihe in kleiner Besetzung fortgesetzt.

Viel Freude an den schönen Klängen.