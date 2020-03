Jena (red) - Alle Konzerte in den evangelischen Kirchen und Gemeindehäusern in der Innenstadt Jena werden aufgrund der aktuellen Lage bis zum 12. April dieses Jahres abgesagt. Das umfasst die musikalischen Veranstaltungen in der Stadtkirche, der Friedenskirche, dem Melanchthon-Haus und dem Gemeindehaus in der August-Bebel-Straße. Konkret betroffen sind das Konzert des Colegium Vocale am 29. März, des Royal Naval College Choir am 31. März, die Aufführung der Johannespassion am 10. April und das Konzert von Tenebrae am 12. April in der Stadtkirche sowie am 28. März im Melanchthonhaus das Konzert des ensemble melanchTon. Das Konzert von Ronny Weiland wird vom 14. März auf den 27. September, ebenfalls in der Jenaer Stadtkirche verschoben, Karten behalten ihre Gültigkeit.