Halle (red) - Am 26. Januar startet der zweite Teil eines digitalen Eltern-Talks der CVJM Familienarbeit. Dabei geht es um wechselnde Themen rund um das Familienüberleben im Lockdown. Familien sind in dieser

zweiten Phase geschlossener Schulen und Kitas unglaublich herausgefordert – Homeschooling,

Homeoffice, Kontaktbeschränkungen, fehlende Freizeit- und Trainingsmöglichkeiten und dazu ist

noch das Wetter viel weniger einladend als in der ersten Lockdown-Phase. „Im Moment kann man als

Eltern froh sein, wenn man die Anforderungen erfüllen kann – von einem fröhlichen Gestalten eines

Familienalltags kann keine Rede sein“, schätzt Familienbildungsreferent Reinhard Grohmann ein.

Um überleben zu können, braucht es eine gute Mischung aus hilfreichem Wissen, positivem

Austausch mit anderen und einen guten Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge. „Eltern sollten keine

Einzelkämpfer sein, sondern sich Hilfe suchen und gegenseitig unterstützen. Mit unserem

wöchentlichen digitalem Eltern-Talk wollen wir dafür einen Raum bieten.“ so Reinhard Grohmann.

Dabei startet jedes Treffen mit einem gut recherchierten und knackigen Input zu einem vorher

festgelegten Thema. Dann kommt man ins Gespräch: Was hat sich bewährt? Welche Ideen gibt es

noch? Welche besonderen Herausforderungen stehen in den einzelnen Familien an? Wo wird

dringend Hilfe benötigt?

Die ersten Themen der Eltern-Talk-Reihe stehen schon fest:

26.01.21: „Mangelware Motivation – von der Kunst immer wieder anzufangen“

02.02.21: „Decke auf dem Kopf oder Lockdown-Alltag mit Kleinkindern“

Die Themen werden von einem Referenten-Team wechselnd gestaltet. „Weitere Themen wollen wir

dann auch nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden anbieten. Es darf also gern gewünscht werden,

wo etwas besonders unter den Nägeln brennt.“ so Familienbildungsreferentin Susanne Dölle, die den

Eltern-Talk ebenfalls mitgestaltet.

Der Eltern-Talk startet immer dienstags um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Link

zum Eltern-Talk und weitere Informationen sind auf www.cvjm-familienarbeit.de zu finden.