Vorbereitung auf Ostern

Rumänisch-orthodoxe Gemeinde: Nicht nur sonntags zum Gottesdienst gehen, sondern jeden Tag ein "Softupdate" machen und Gott nahe sein, heißt die Devise.

Von Claudia Crodel

Die Sonne ist schon fast untergegangen, und der Kirchenraum von St. Bartholomäus in Holleben nahe Halle ist bereits recht dunkel. Der große Kronleuchter wurde bewusst nicht eingeschaltet. Tudor Mustea, Priester, also der Pfarrer der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde Heiliger Prophet Elias und Heiliger Mauritius zu Halle, sowie einige Gemeindemitglieder bekreuzigen sich vor den Ikonen, küssen sie und zünden Kerzen an. Wenn sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat, empfindet man eine anheimelnd feierliche Stimmung.

Am 6. März begann für die Orthodoxen die Fastenzeit, die sieben Wochen dauert.