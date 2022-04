Auch wenn wir „aus tiefer Not“ schreien, „Christ ist erstanden von der Marter alle“! Nun lasst uns „alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit“. Denn unser „Heil hat Gott bereit“. „Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen“. Wir wollen all das, „was uns die Erde Gutes spendet“, vor allem aber, „was wir begonnen und vollendet“, vor Gott und Herr zu Dir bringen. Mit Geist und Seele, Lächeln und Gesang, Lautenklängen, Schlagwerk und „lustigem Baßgebrumm“.

Die Halle-Magdeburg-Harzer kirchenmusikalische ökumenische Laieninitiative ConTakt CoverChorale lädt ein zum Mitsingen und Mitmusizieren, all die wunderbaren Texte und Melodien, österlich und modern arrangiert, notengetreu und frei.

Online dabei sein ist möglich unter „CoverChorale 2.2“:

https://open.spotify.com/album/2xbVyjevxTS60hwqUBWHkJ

https://music.apple.com/us/album/coverchorale-2-2-feat-coverchorale-ep/1618094514

https://music.amazon.com/albums/B09XDYLRP3

https://contakt.de/coverchorale

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKOlcWCrRWhWH0bJhfUWVvI4ZZHTbreO1

https://www.youtube.com/channel/UCCEXOVNdyAmN4upiuIqc62w/playlists

https://open.spotify.com/album/4hhv0kp8Tr6fGbQ8s4Rlg4

Gemeinsam singen lässt sich am Ostermontag um 10.30 Uhr in St. Norbert in Magdeburg-Buckau, am Weißen Sonntag um 10.00 Uhr beim Gottesdienst der ev. Schaustellerseelsorge auf der Magdeburger Frühjahrsmesse, und am 9. Juni 2022 um 19.15 Uhr beim Akademischen Gottesdienst in der Magdeburger Wallonerkirche . Herzliche EINLADUNG zum Mitfeiern! Weitere Informationen zu CoverChorale 2.1, J.C, A.O und CoverChorale 2.2: https://www.contakt.de/coverchorale