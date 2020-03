Halle (epd). Der Evangelische Kirchenkreis Halle-Saalkreis und die Freiwilligen-Agentur bieten während der Corona-Pandemie praktische Unterstützung an. Freiwillige Helfer der Initiative "Corona - jetzt helfen in Halle" können für Menschen, die zur Risikogruppe zählen oder aufgrund von Quarantäne die Wohnung nicht verlassen dürfen, Einkäufe erledigen, Rezepte oder Medikamente aus der Apotheke holen, den Hund ausführen oder für Gespräche zur Verfügung stehen, wie ein Sprecher in Halle mitteilte. Der sozialen Isolation werde mit Engagement und konkreter Hilfe entgegengewirkt.

Superintendent Hans-Jürgen Kant rief dazu auf, dass sich Menschen melden sollen, die Unterstützung benötigten: "Es ist ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft, dass so viele Menschen bereit sind zu helfen und Nächstenliebe zu üben." Wie der Sprecher des Kirchenkreises mitteilte, sei allein über den Kirchenkreis ein Pool von mehr als 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aufgebaut worden. Zusammen mit der Freiwilligenagentur seien es insgesamt mehr als 300 Helfer, die zur Verfügung stünden.

Die Nachfrage nach Hilfsangeboten sei aber aktuell immer noch sehr zurückhaltend, sagte der Sprecher. Dies liege vermutlich einerseits an familiären und nachbarschaftlichen Strukturen, die in vielen Fällen gut zu funktionieren scheinen. Dies sei natürlich sehr positiv. Andererseits werde noch daran gearbeitet, das Angebot bei den betroffenen Personengruppen bekannter zu machen.