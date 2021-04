Halle (red) – Zum Start des Sommersemesters hat an der Martin-Luther-Universität Anfang dieser Woche eine neue Reihe von Universitätsgottesdiensten begonnen, die diesmal unter dem Motto "Schwer begeistert" steht. Es folgen insgesamt acht weitere Gottesdienste, die vorwiegend sonntags vor Ort stattfinden sollen, soweit es die Pandemie zulässt.

Der nächste Universitätsgottesdienst mit einer Predigt des Theologieprofessors Michael Domsgen findet am 2. Mai, 18 Uhr, in der Laurentiuskirche Halle statt, musikalisch begleitet von Max Ehlert, Gesang, und Ella Reiter an der Orgel. Am 16. Mai, 18 Uhr, ebenfalls in der Laurentiuskirche, predigt der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts Joachim Liebig. Die musikalische Begleitung liegt dann in den Händen von Carolin Schwartze, Blockflöte, und Wolfgang Kupke, ehemaliger Rektor der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle, an der Orgel. Besonderer Höhepunkt wird ein Gottesdienst in der Schlosskirche Wittenberg am 6. Juni, 10 Uhr, sein. Den Abschluss der Reihe gestaltet am 14. Juli, einem Mittwoch, in der halleschen Moritzkirche der Bischof des Bistums Magdeburg, Gerhard Feige. Ihn begleitet der Chor der Katholischen Studentengemeinde.

www.ugd.uni-halle.de