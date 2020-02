»Das ist aber gar nicht schön, was Sie da gesagt haben.« Ich als Pfarrer war überrascht. Was konnte der Mann beim Kaffee nach der Trauerfeier meinen? »Na, dass wir sterben müssen.«

Überrascht Sie diese Antwort auch? Oder nicht? Dann kommen Sie vom Gründonnerstag bis zum Ostersonntag nach Neudietendorf und begehen diese wichtige Zeit in Gemeinschaft.

Mit der Herrnhuter Brüdergemeine feiern wir die Gethsemanestunde mit Abendmahl, die Todesstunde Jesu und den Ostermorgen auf dem Gottesacker. Überdies wird uns Christian Theile, Pfarrer der Brüdergemeine, in einem Rundgang durch Neudietendorf führen.

Zugleich wollen wir uns mit unserem eigenen Sterben und Tod und dem Danach beschäftigen: Was fühlen wir, wenn wir an den Tod denken? Welche Bilder und Hoffnungen haben wir über den Tod hinaus?

Uns dazu fachlich anregen und dabei begleiten wird die Psychologin, Psychotherapeutin und Theologin Dr. Jutta Kranich-Rittweger.

Herzliche Einladung, Pfarrer Dr. Sebastian Kranich (Direktor der Ev. Akademie Thüringen)

Programm: http://www.ev-akademie-thueringen.de/veranstaltungen/045-2020/

Kontakt: Michael Utzel

Assistent der Akademieleitung

Tel. 036202 / 984-19

utzel@ev-akademie-thueringen.de

09.-12. April 2020, Zinzendorfplatz 3, Neudietendorf