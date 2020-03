Schweren Herzens hat Pfarrer Stefan Körner den Gottesdienst am 15. März in der Geraer Salvatorkirche abgesagt. Dennoch, so ist auf der Homepage (www.kirche-gera.net) und der Facebookseite zu lesen, halten Pfarrer, Kirchenmusiker und Gemeindekirchenräte an der Offenen Kirche fest. "Wir sind für euch da und unsere Türen stehen offen für Gebet, Einkehr und Stille".

Kurzfristig und rechtzeitig vor dem Gottesdienst am 15.3. wurde ein Telegram-Kanal eingerichtet. "Damit möchten wir als Gemeinde in Kontakt bleiben und in den nächsten Wochen Gemeinschaft anders gestalten", so Pfarrer Stefan Körner. Die erste Form sind Andachten und Impulse, die auf das Handy geschickt werden.

Am 14.3. wurde eine kurze Abendandacht über das Smartphone gefeiert. Ziel sollte es sein, dem Tag in diesen unruhigen Zeiten zu gedenken und in Gedanken bei anderen Menschen zu sein.

Am 15.3. wird es einen Gottesdienst über die Smartphone-Plattform Telegram geben. Jeder ist eingeladen sich der Telegram-Gruppe "KircheGera" anzuschließen und gemeinsam in Gedanken und im Gebet mit den anderen Gemeindemitgliedern einen Gottesdienst zu feiern.