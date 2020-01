Gestärkt ins neue Jahr - Gemeinden würdigen ihre Mitarbeitenden

Kraft tanken, Danke sagen, sich begegnen - wann nehmen wir uns eigentlich noch ausreichend Zeit und Raum dafür? Im Urlaub? In speziell eingegrenzten Auszeiten? Vor der Ruhe der Nacht?

Es gibt viele Möglichkeiten dafür. Eine ganz besondere wählte die Predigergemeinde am vergangenen Mittwoch. In ihrem Neujahresempfang nahm sie sich bewusst Zeit für ihre Mitarbeitenden, egal ob jung oder alt, hauptamtlich tätig oder freiwiliig engagiert, groß oder klein, in einzelnen oder vielen Bereichen eingebunden. Gemeinsam begrüßten sie nicht nur das neue Jahr, sondern machten auch deutlich, wer für die vielen Dienste in der Gemeinde Verantwortung übernimmt, stärkten mit geistlichen Inputs, luden zum Essen, Trinken und Verweilen ein, schafften Begegnung zwischen Unbekannten - über allem stand aber der Dank für das Engagement und die viele Zeit und Kraft, die die Menschen für das Gemeindeleben investieren.

Mit Freude, einem Lächeln auf den Lippen und strahlenden Augen verließen viele Gäste den Abend. Was sie mitnehmen, weiß ich nicht. Mir bleibt aber eine Stimmung in Erinnerung, die von Frieden, Wohlwollen und Gemeinschaft geprägt ist, die mich allein durch die Begegnung mit Gleichgesinnten wertvoll erscheinen ließ und mich näher an Gottes Liebe auf Erden brachte.

So oder so ähnlich begehen in den kommenden Wochen viele Gemeinden Veranstaltungen, in denen sie ihren Mitarbeitenden danken, sie wertschätzen und stärken möchten. Es ist zwar nur eine Form der Wertschätzung und Anerkennung, aber es ist eine ganz besondere. Das habe ich gespürt und wünsche, dass auch viele andere haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden das erleben dürfen.