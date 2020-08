Erfurt (red) – „Frieden schaffen ohne Atomwaffen“, unter diesem Motto stehen die Erfurter Friedensgebete in diesem Jahr. Zum Herbstauftakt der Reihe am 3. September, 17 Uhr, wird es eine Andacht in der Lorenzkirche geben. „Amerika, China und Russland haben offen angekündigt, ein neues atomares Wettrüsten zu entfachen. Diesem Ungeist kann nur der Geist des Friedens entgegenwirken“, teilen die Initiatoren mit. Das ökumenische Friedensgebet gibt es seit über 40 Jahren. Seit dem ersten Friedensgebet im Dezember 1978 trifft sich die Gruppe immer am selben Ort und nahezu ohne Unterbrechung. Die anfangs spontan einberufenen Gebete waren eine spezielle Form des Protests, mit der die Erfurter Christen auf die Einführung des Wehrkunde-Unterrichts an den staatlichen Schulen antworteten.