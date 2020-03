In den seit Sonntag unter Quarantäne gestellten Ort hat auch der Pfarrer keinen Zutritt. Im Gespräch mit "Glaube+Heimat" erklärte Pfarrer Fred Klemm, das er wegen des Quarantäne-Erlasses des Landratsamtes derzeit nicht zu den rund 400 Gemeindemitgliedern käme. Klemm hat seine Residenz im benachbarten Großbreitenbach. Neuhaus am Rennsteig ist nur ein Teil seines Pfarrbereichs. Auch eine die Sprecherin des zuständigen Landratsamtes Doreen Huth bestätigte, dass nur medizinisches Personal derzeit in den abgeriegelten Ort kommt.

Seelsorgerische Aufgaben wolle er daher künftig per E-Mail (grossbreitenbach@kirche-arnstadt-ilmenau.de) oder Telefonat (036781 40177) wahrnehmen. Gemeindemitglieder könnten ihn jedoch per E-Mail oder auch telefonisch erreichen.

Kontakt finden Sie auch unter: https://www.ekmd.de/kirche/kirchenkreise/arnstadt-ilmenau/grossbreitenbach/