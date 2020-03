Es seien Zeiten, in denen das Gebet dringend nötig sei, sagt der Beauftragte der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung in Thüringen Christhard Wagner im Gespräch mit Glaube+Heimat. Umso wichtiger sei es daher, auch am Tag der derzeit geplanten Ministerpräsidentenwahl genau dieses Angebot zu schaffen.

Zusammen mit seinem katholischen Amtsbruder Claudio Kullmann lädt Wagner daher die Abgeordneten des Thüringer Landtags am Mittwoch ab 13.30 Uhr in den Raum der Stille ein. "Wir haben keine Andacht geplant, wollen aber Raum für Austausch und Gebete geben", so Christhard Wagner gegenüber unserer Kirchenzeitung.

Die Andacht aber würde regulär am Donnerstag um 8.30 Uhr stattfinden und sich mit dem Schiffbruch Paulus vor Malta beschäftigen.