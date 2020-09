Dessau-Roßlau (red) - Die Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau (ADA) wird am 6. September ihr 126. Jahresfest in Besonderer Weise begehen. Denn Corona-bedingt wird es erstmals vollständig im Freien und unter Einhaltung geltender Abstands- und Hygieneregeln abgehalten. Hinzu kommt, dass das Fest in einer Zeit stattfindet, in der das eng mit der ADA verbundene Diakonissenkrankenhaus vor einem Trägerwechsel zum Städtischen Klinikum Dessau steht. Beides werde sicher Einfluss haben auf das Jahresfest, so ein Sprecher der Einrichtung.

Unter dem Motto „Diakonie in Gemeinschaft“ wird am 6. September insbesondere an die Gründung der Diakonischen Gemeinschaft der ADA vor zehn Jahren erinnert. Für diese Gemeinschaft von Mitarbeitenden und Diakonissen engagierte sich in den vergangenen Jahren Pfarrerin Ina Killyen als Oberin in ganz entscheidender Weise. Sie wird am Sonntag aus ihrem Amt verabschiedet, weil sie Anfang September in einer Gemeindepfarrstelle gewechselt ist.

Das Jahresfest beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Festwiese am Diakonissenmutterhaus. Die Predigt hält Pfarrer Christian Beuchel, Theologischer Vorstand des Diakoniewerks Halle. Der Dessauer Posaunenchor musiziert. Im Rahmen des Gottesdienstes erfolgt die Entpflichtung von Oberin Ina Killyen sowie eine Ehrung von Jubilaren.

Die ADA unterhält in Anhalt mehrere Kindertagesstätten und einen Hort, in denen zusammen etwa 500 Kinder betreut werden. Weiterhin wird in Dessau das Alten- und Pflegeheim Marienheim mit 59 Plätzen in der Pflege und acht Seniorenapartments betrieben. Auch ist die ADA am Diakonissenkrankenhaus Dessau, an der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft und am Verbund des Gesundheitsunternehmens „Agaplesion“ Mitteldeutschland beteiligt. Außerdem ist sie Mitglied der Diakonie Mitteldeutschland.