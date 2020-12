Liebe Hörer*innen!

Dieses Weihnachten ist anders. Das Kind in der Krippe hat es einen guten Platz in meinem Zuhause gefunden? Weihnachten - Daheim. Wer hätte das gedacht? Frieden schließen. Hallo, sagen zueinander - nur das Kind und ich - in aller Stille und Zweisamkeit. Gott kommt auf die Welt und um ihn herum ist es dunkel. Die Sterne leuchten und die Gesichter seiner Eltern strahlen vor Freude. Ruhe breitet sich aus. Es ist Nacht.

In diesem Podcast sollte eigentlich eine Predigt stehen, eine Meditation, ... dieses Jahr nicht. Leider ist Pfarrerin Denise Scheel und Familie selbst an Covid-19 erkrankt, so dass dieser Podcast vom Musikteam gestaltet ist. Herzlichen Dank an Ann Tröger, dem Chor Queerbeet und ihren Kollegen vom Erfurter Theater. Herzlichen Dank Carolin Schabak an der Orgel und dem Klavier, im Gesang und an der Flöte. Unser Dank gilt ebenso Johanna Hartig und Benigna Stecher an der Flöte und im Gesang.

https://anchor.fm/pfarrerin-denise-scheel/episodes/Hren--mal-in-die-Nacht-eo5f8a

Wir wünschen Ihnen gemeinsam

ein gesegnetes Weihnachtsfest und den Segen eines neuen Jahres 2021