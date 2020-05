Liebe Mitmenschen!

Geteilte Freude ist doppelte Freude. Die Hochzeit ist in vollem Gange. Es ist ein berauschendes Fest. Es gibt Musik und Tanz. Hochzeitliche Freude ist doppelte Freude. Schöpft jetzt! Füllt die Krüge! Und feurige Freude wird entfesselt. In diesem Jahr haben viele Brautpaare ihre Hochzeitsfeiern in den Herbst oder gleich ins nächste Jahr verlegt. Manche feiern heimlich, in kleinem Kreis und später gibt es mehr. Dirk ist seit vielen Jahren Koch und Caterer - zu Pfingsten plant er sich eigentlich ein freies Wochenende. Diana ist ein echtes Allroundtalent. Eventmanagerin, Stadtführerin und einiges mehr. Aus dem Vollen schöpfen! Eine Hochzeit wird gefeiert und aus 600 Liter Wasser werden überraschend 600 Liter Wein. Ein berauschendes Fest!

Hören Sie gern rein unter:

https://anchor.fm/pfarrerin-denise-scheel/episodes/Schpfen--mal-aus-dem-Vollen-eep5e1

Es grüßt Sie das Team des Podcasts "Daheim mit Gott" unter Leitung von Pfarrerin Denise Scheel